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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 21:07 | Son Güncelleme

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan N.Ö ve T.Ö'nün Dursunbey ilçesinin Kavacık Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramada üç adet 1 Amerikan Doları, 22 CD, 5 hafıza kartı, lazer özelliği olan çubuk, 4 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, 6 flaş bellek ve hard diske el konuldu.

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Balıkesir FETÖ operasyon terör yakalandı

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