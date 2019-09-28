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Balıkesir'de FETÖ'ye 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011 yılı memurluktan komiser yardımcılığına geçiş sınavına giren 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011 yılı memurluktan komiser yardımcılığına geçiş sınavına giren 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir’de görevli 7 polisin, 2011 yılı memurluktan komiser yardımcılığına geçiş sınavına, FETÖ/PDY’nin sözde il lider kadrosuna alınma vaadi verilerek, girdikleri tespit edildi.
Örgüt mensubu polis memurlarının, sınavdan kısa süre önce rapor veya senelik izin almaları sağlanarak, örgüt evlerinde kampa alındığı, Kuran'a el bastırılarak yemin ettirildiği, çalınan sınav sorularının da sözde polis sorumluları tarafından projektör vasıtasıyla ezberletildiği belirlendi.
Polis memurlarının kampa alındığı örgüt evlerindeki toplantılarda, teknik takibe karşı duyarlı olunduğu da ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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