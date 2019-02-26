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Balıkesir’de FETÖ’ye büyük operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 10:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’de FETÖ’ye büyük operasyon gerçekleştirildi.

Balıkesir’de FETÖ’ye büyük operasyon gerçekleştirildi. İzmir, Ankara, Çanakkale ve Balıkesir’de 78 kişi gözaltına alındı.
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında yapılan operasyonlar sonucunda geçmiş tarihlerde tutuklanarak tahliye olan veya firarda bulunan şüphelilerin tekrar bir yapılanmaya gittiği ve örgüt adına faaliyette bulunmaya çalıştıklarını tespit eden emniyet güçleri, şüpheliler ile ilgili düğmeye bastı. İddiaya göre, FETÖ’nün Balıkesir’de yeni bir il sorumlusu görevlendirdiği, şüphelilerin bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdiği, örgüt mensubu tutuklu ailelerine maddi destek sağladıkları, kendi adlarına kayıtlı telefon hatlarının yanı sıra yabancı uyruklu kişilerin adlarına kayıtlı ikinci bir hat kullandıkları ve bu hatları örgüt buluşmaları için gittiklerinde kullandıkları ve yine ayrıca firari örgüt mensuplarına saklanmak için yer temin ettikleri kaydedildi. Yapılan tespitler sonucunda operasyona başlayan Balıkesir polisi, aralarında güncel il sorumlusu, ilçe sorumluları, güncel sohbet grubu üyeleri, örgüt üyelerine maddi destek sağlayan esnaflar, firari durumdaki örgüte müzahir dershaneler genel müdürü, ihraç binbaşı ve komiserlerin de bulunduğu 78 şüpheliye ait 85 adreste Balıkesir merkezli, İzmir, Ankara, Çanakkale’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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