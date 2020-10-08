Balıkesir’de fuhuş operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Balıkesir il merkezi ve Edremit ilçesinde yapılan operasyonlarda fuhuş için yer temin etmek ve fuhuşa aracılık etmek suçlamalarından 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince “Fuhuş” suçlarına yönelik yapılan çalışma kapsamında; 01 Ekim 2020 günü saat 07.00 itibariyle Balıkesir il merkezi ve Edremit ilçesinde yapılan operasyonda fuhuş için yer temin eden ve fuhuşa aracılık eden 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan adli tahkikat neticesinde şüpheli şahısların 20 farklı eylemleri tespit edilerek bu kapsamda fuhuş amaçlı faaliyet yürüten 8 kadın ile bu kadınlar ile birlikte olan 15 şahsa adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Mevcutlu olarak mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli şahıstan M.K. isimli şahıs 2 Ekim 2020 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanıp ceza evine teslim edilirken, H.E. ve S.K. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

