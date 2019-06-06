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Balıkesir'de gasp ve darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 20:52 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde, 2 kişiyi gasp ve darbettiği, polise mukavemet gösterdiği iddia edilen işletme sahibi tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir barda meydana gelen olayda, 2 kişiyi gasp ve darbettiği, köpeğini de kullanarak polise mukavemet gösterdiği iddia edilen işletme sahibi tutuklandı.

İlçeye bağlı Akçay Mahallesi'ndeki bir barda, iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından 2 müşterinin darbedildiği ve eşyalarının ellerinden alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri söz konusu adrese geldi.

İşletme sahibi Engin K'nın iş yerinde bağlı pitbull cinsi köpeği de kullanarak çalışanlarıyla birlikte güvenlik güçlerine mukavemet gösterip tehdit ederek, hakarette bulunduğu ileri sürüldü.

Şüpheli Engin K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Engin K. "gasp, yağma, görevli memura mukavemet, hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma, tehdit, hakaret, darp, alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Engin K, tartıştığı müşteriler Ali Ayhan ve Ufuk Erson'u darp ve gasbettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekiplerinin olaydan sonra kaçan bar çalışanı şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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Balıkesir Edremit gasp işletme sahibi tutuklandı

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