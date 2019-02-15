Balıkesir'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 ağır yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamdibey Mahallesi'nde, 2 katlı evin alt katında ikamet eden Afganistanlı işçi Mırzayee Dawood (22), yemek ısıtmak için mutfağa girdi.
Dawood'un çakmağı çaktığı anda mutfakta biriken gazın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle evin giriş kapısı ile tüm pencerelerin camları kırıldı.
Ağır yaralanan Mırzayee Dawood, 112 acil servis ekibince Ayvalık Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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