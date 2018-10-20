Balıkesir'de gaz sızıntısı nedeniyle patlama: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Kızıksa Mahallesi'nde tek katlı evde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Okul Caddesi'nde Necati Öner'e ait (84) evde tüpten sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangına, Manyas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.
Yangında yaralanan Necati Öner, 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eşi Fadire Öner (82) ise evin banyosunda dumandan zehirlenerek ölmüş halde bulundu.
Fadire Öner'in cesedi, Cumhuriyet savcısınca yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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