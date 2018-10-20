HABER

Balıkesir'de gaz sızıntısı nedeniyle patlama: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:18 | Son Güncelleme

Balıkesir'de gaz sızıntısı nedeniyle patlama: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Kızıksa Mahallesi'nde tek katlı evde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Okul Caddesi'nde Necati Öner'e ait (84) evde tüpten sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangına, Manyas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangında yaralanan Necati Öner, 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eşi Fadire Öner (82) ise evin banyosunda dumandan zehirlenerek ölmüş halde bulundu.

Fadire Öner'in cesedi, Cumhuriyet savcısınca yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
Bir oturuşta 302 çöp şiş yedi, 10 bin TL ödül aldıBir oturuşta 302 çöp şiş yedi, 10 bin TL ödül aldı
Beton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldüBeton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkesir manyas duman zehirlenmesi EV YANGINI

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.