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Balıkesir'de geçit isteyen mahalleliler yol kapatma eylemi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 19:00 | Son Güncelleme

Mahalle sakinlerinden Feriha Çakır: - "Araçların bizi ezmesi mi gerekiyor? Buraya bir alt veya üst geçit olması gerekiyor. İnsanların canının hiç mi kıymeti yok?"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, alt veya üst geçit yapılmasını isteyen mahalleliler Balıkesir-Bigadiç kara yolunu bir süre trafiğe kapattı.

Paşaköy Mahallesi Seka mevkisinde, yaklaşık 250 hanenin bulunduğu bölgede yolun karşısına rahat bir şekilde geçmek isteyen mahalleliler bir araya gelerek, "Yol istiyoruz, üst geçit istiyoruz" dövizleri taşıdı. Aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların da bulunduğu grup, kara yolunu bir süre trafiğe kapattıktan sonra dağıldı.

Mahalle sakinlerinden Vedat Alataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir istikametinden geldiklerinde evlerine geçemediklerini söyledi. Yolların arasında bariyer bulunması nedeniyle her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını aktaran Alataş, şöyle konuştu:

"Bizler de insan gibi yaşamak istiyoruz. Yollarda yaşlılarımızın, çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Buraya en azından bir üst geçit veya alt geçit yapılması için çok defa dile getirmemize rağmen bu zamana kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Bizler de son çare olarak vatandaşlarımızla beraber ölmemek için bir eylem gerçekleştiriyoruz. Umarız ki yetkililerimiz bizim bu seslenişimize cevap verirler, bizler de memnun kalırız."

Feriha Çakır da bebek arabası ve çocuğuyla yolun karşısına geçmekte zorlandığını anlattı. Çakır, "Yolun karşısına geçebilmemiz için illa ki yanımızda bir insanın olması mı gerekiyor? Araçların bizi ezmesi mi gerekiyor? Buraya bence ya bir alt veya üst geçit olması gerekiyor. İnsanların canının hiç mi kıymeti yok? Arabalar daha mı çok önemli?" diye konuştu.

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