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  4. Balıkesir'de genç kızın ölümüne ilişkin yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Balıkesir'de genç kızın ölümüne ilişkin yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 20:33 | Son Güncelleme

Balıkesir'de genç kızın ölümüne ilişkin yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 20 yaşındaki Selin Kartal'ın silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşı ile olayın gerçekleştiği evin sahibi tutuklandı.

Kartal'ın ölümünün ardından cesedinin bulunduğu evin sahibi Alaattin B. ile genç kızın erkek arkadaşı Serhat D'yi gözaltına alan polis ekipleri, olaydan sonra zanlılarla görüştükleri, olayın gerçekleştiği sokağı ve evi kontrol ettikleri belirlenen 6 kişiyi daha yakaladı.

Alaattin B'nin, emniyetteki ifadesinde, şarjöründe mermi olmadığını zannettiği tabancayı şaka amacıyla Selin Kartal'ın başına dayayıp, ateşlediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan Alaattin B. ve Serhat D. tutuklandı, 6 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

- Olay

İddiaya göre, dün Alaattin B. (22) arkadaşları Serhat D. (23) ve Selin Kartal (20) ile Gazi Celal Mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki evine gitmiş, burada bir süre alkol alan üç arkadaştan Alaattin B, boş zannettiği silahı Kartal'a doğrultarak tetiğe basmıştı. Silahın ateş alması sonucu başından yaralanan genç kız olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan 2 zanlı ise polislerce gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit

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