BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın başkanlığında "Göç Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesindeki bir otelde yapılan toplantıda Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, göç istatistiklerini ve yıllara göre dağılımını katılımcılarla paylaştı.

Çataklı da düzensiz göçle ilgili yapılan mücadele sonucunda gelinen noktayı değerlendirdi.

Balıkesir'in düzensiz göç açısından önemli bir il olduğunu vurgulayan Çataklı, "Arkadaşlarımız tam bir uyum ve koordinasyon içinde yoğun çaba sarf ediyor. Daha önce verilen direktifler, alınan kararlar ve uygulamaya konulan tedbirler doğrultusunda geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Balıkesir'in ihtiyaçlarını, sorunlarını, talep ve değerlendirmelerini alarak durumu gözden geçirmiş olduk. Arkadaşlarımız yoğun gayretle çalışıyorlar. Zor bir konu ama el birliğiyle üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Ziyareti için Çataklı'ya teşekkür eden Vali Ersin Yazıcı, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda düzensiz göç ile ilgili çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız el ele büyük bir çaba göstererek mücadeleyi sürdürüyorlar." ifadesini kullandı.

Çataklı, sunumun ardından görüş ve talepleri dinledi.

Toplantıya, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Asayiş Başkan V. Tuğgeneral Tayfun Sargın, Jandarma Düzensiz Göçle Mücadele Daire Başkanı Albay Mustafa Çana, Jandarma Yabancı İşler Şube Müdürü Albay Hakan Bostan ile Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan katıldı.

