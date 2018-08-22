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Balıkesir'de gölete giren 2 çocuk boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 21:47 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesi kırsal Kabakdere ile Kalaycılar mahalleleri arasında bulunan yapay gölete giren 2 çocuk boğuldu.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesi kırsal Kabakdere ile Kalaycılar mahalleleri arasında bulunan yapay gölete giren 2 çocuk boğuldu.

Bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 16 yaşındaki Eren Deniz ve 12 yaşındaki Hüseyin Bulut sıcak hava nedeniyle serinlemek için girdikleri yapay gölette iddiaya göre zemindeki balçığa saplanarak gözden kayboldu. Olayı gören arakadaşlarının haber vermesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri kaybolan çocukları arama çalışması başlattı. Su altına dalan ekipler iki çocuğunda cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışma ardından göletten çıkarttı. Olay yerine gelen çocukların aileleri sinir krizleri geçirirken, çocukların cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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