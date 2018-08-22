Balıkesir'de gölete giren iki çocuk boğuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde yapay gölete giren iki çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabakdere ve Kalaycılar mahalleleri arasında bulunan yapay gölete giren Eren Deniz (16) ile Hüseyin Bulut (12) bir süre sonra gözden kayboldu.
Çocukların yakınları ile vatandaşlar, göletin suyunu azaltarak arama çalışması yaptı, bu sırada jandarmaya ve itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, gölette iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Çocukların cesetleri göletten çıkarılırken yakınları sinir krizi geçirdi.
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