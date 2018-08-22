HABER

Balıkesir'de gölete giren iki çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 22:17 | Son Güncelleme

Balıkesir'de gölete giren iki çocuk boğuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde yapay gölete giren iki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabakdere ve Kalaycılar mahalleleri arasında bulunan yapay gölete giren Eren Deniz (16) ile Hüseyin Bulut (12) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çocukların yakınları ile vatandaşlar, göletin suyunu azaltarak arama çalışması yaptı, bu sırada jandarmaya ve itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, gölette iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Çocukların cesetleri göletten çıkarılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

PARTNERPetrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!Petrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangınıGÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kurban etlerini alıp sahilde mangal yaptılarKurban etlerini alıp sahilde mangal yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir boğulma iki çocuk Kabakdere Yapay gölet

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

Balıkesir'in Avşa Adası'na tatilci akını! Nüfusu 100 katına çıktı

Balıkesir'in Avşa Adası'na tatilci akını! Nüfusu 100 katına çıktı

Diğer Haberler
Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.