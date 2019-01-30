Balıkesir’de gümrük kaçağı lüks araç ele geçirildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri, ülkeye kaçak yollardan sokulan lüks bir araç ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Sındırgı ilçesinde Balıkesir-İzmir Devlet Karayolu’nda icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında gümrük vergisi ödemeksizin ülkeye getirildiği tespit edilen Fransa plakalı lüks otomobili durdurdu. Jandarma, adli makamlardan aldığı talimatla şüpheli A.S. hakkında ülkeye kaçak araba sokmak suçundan yasal işlem başlattı. Fransa plakalı lüks otomobil ise, Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
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