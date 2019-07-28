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Balıkesir’de günlük kiralanan evlere şok baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 10:41 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük ev ve araba kiralayan firmalara şok baskın düzenledi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük ev ve araba kiralayan firmalara şok baskın düzenledi. Denetimlerde gayri resmi çalışan firma ve şahıslara toplam 222 bin lira para cezası uyguladı.
Balıkesir’de gayri resmi olarak günlük ya da saatlik kiraya verilen evlerle ilgili denetimler kapsamında 264 adet günübirlik konaklama yeri denetlendi. Son yıllarda sayısı hızla yükselen günlük ve saatlik ev kiralamaya yönelik denetimler artarken gayri resmi günlük kiralık yerlere kesilen para cezası 19 günübirlik konaklama yerine toplam 207 bin 154 lira oldu.
Balıkesir il geneli yapılan günü birlik ev ve araç kiralama denetimlerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 103 ekip ve 338 personel katıldı. Denetlemelerde, 264 günübirlik konaklama yeri, 101 kiralık araç firması denetlenirken, 19 günübirlik ev sahibine 207 bin 154 TL, 2 kiralık araç firmasına da 15 bin 524 TL para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında 1 aranan şahıs yakalandı. Yetkililer denetimlerin artarak süreceğini açıkladı.

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