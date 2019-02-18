Balıkesir'de halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadir B. idaresindeki 10 FR 464 plakalı otomobil ile Mustafa Y'nin kullandığı 10 BF 624 plakalı halk otobüsü, İzmir yolundaki ışıklı kavşakta çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsünün babası Yılmaz B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada hafif yaralanan Kadir B. ile Mustafa Y'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kadir B'nin, hasta olan babası Yılmaz B'yi hastaneye götürmeye çalıştığı öğrenildi.
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