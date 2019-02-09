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Balıkesir’de hastanede yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 22:25 | Son Güncelleme

Balıkesir Devlet Hastanesi patoloji laboratuvarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Balıkesir Devlet Hastanesi ek patoloji laboratuvarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Devlet Hastanesi patoloji laboratuvarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir Devlet Hastanesi ek patoloji laboratuvarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Patoloji bölümünün yer aldığı bina emniyet birimlerince güvenlik koridoru oluşturdu. Yangın soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri yangının çıktığı yerde çalışmalara başladı.
Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlyas Yıldıran konuyla ilgili yaptığı açıklamada , “Patoloji laboratuvarımızda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Çok şükür ki itfaiye kısa sürede müdahale etti. Herhangi bir can kaybı yok ama ufak tefek hasarlar var. O tespitten sonra belli olacak. Bir odada var sıkıntı çok büyük bir hasar yok. Ama cihazlardan zarar gören var sanırım. Olay yeri inceleme ekipleri araştırıyor çok net değil. Bu konuda daha sonra bilgi verebiliriz” dedi.
Yangının çıkış nedeni emniyet ekiplerince çok yönlü olarak araştırılıyor.

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Balıkesir Devlet Hastanesi'nde kısa süreli yangın panigiBalıkesir Devlet Hastanesi'nde kısa süreli yangın panigi
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