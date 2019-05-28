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Balıkesir'de hastaneye yakıt alımında usulsüzlük iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

Ayvalık ilçesinde polis ekiplerince başlatılan operasyonda, geçen yılki işlemle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hastaneye yakıt alımında usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 6 idari personel yakalandı.

Ayvalık Devlet Hastanesine geçen yıl kalorifer yakıtı alımında usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hastanede idari personel olarak görevli 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar H.İ.Y, A.A, C.E, A.Ö, Y.K. ve F.S, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

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Ayvalık Balıkesir usulsüzlük yakıt alımı

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