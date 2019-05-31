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Balıkesir'de hastaneye yakıt alımında usulsüzlük iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 22:15 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hastanenin yakıt alımında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Ayvalık Devlet Hastanesine kalorifer yakıtı alımında usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.E, A.Ö, Y.K, A.A. ve F.S. ise serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 28 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hastaneye yakıt alımında usulsüzlük yaptıkları öne sürülen ve hastanenin idari personeli oldukları öğrenilen 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
1 tutuklama Ayvalık Devlet Hastanesi

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