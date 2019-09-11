HABER

Balıkesir'de hayvan hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 01:00 | Son Güncelleme

Balıkesir'de hayvan hırsızlığı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Umurlar Mahallesi'nde M.İ'den 35 küçükbaş hayvan alan İ.B, M.Ç, K.E. ve M.E.K. para ödemeden plakasız bir araca binerek kaçtı.

Durumun ilçe jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik takip sonucu şüphelileri İvrindi'de yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B, M.Ç. ve K.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.E.K. serbest bırakıldı.

PARTNER'Bebeleri pistten alalım''Bebeleri pistten alalım'
Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralıGaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrıTürkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir hayvan hırsızlığı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Trump'tan flaş karar! Kritik ismi görevden aldı

Trump'tan flaş karar! Kritik ismi görevden aldı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 48 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı

Bursa'da 48 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı

Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a 'Cammu Keşmir' çağrısı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Diyarbakır anneleri, HDP il binası önünde oturma eylemine devam ediyor

Bekleyiş sürüyor! 'Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum'

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kürtaj listesi' açıklaması

Başsavcılık'tan 'kürtaj listesi' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.