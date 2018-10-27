Balıkesir'de hayvanat bahçesinden kaçan pelikanı jandarma buldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, rehabilite edilmek için getirildiği hayvanat bahçesinden kaçan pelikan, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Başka bir ilden rehabilite edilmek için Bandırma-Erdek kara yolundaki özel bir hayvanat bahçesine getirilen iki pelikandan biri kaçtı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgede devriye gezerken, pelikanın Zeytin Mahallesi'nde yol kenarında durduğunu fark etti.

Ekipler tarafından yakalanarak, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen pelikan, hayvanat bahçesine götürüldü.

