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Balıkesir’de hırsızlık operasyonu 17 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 10:47 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Balıkesir il genelinde yaptıkları operasyonlarda hırsızlık olaylarına karışan 17 kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri Balıkesir ili genelinde, Ayvalık, Altınova, Balya, Burhaniye, Kepsut, Susurluk ilçelerinde hırsızlık olaylarına karışan 17 kişiyi suç aletleri ve hırsızlık malzemeleri ile yakaladı.

Balıkesir’de hırsızlık operasyonu 17 kişi yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Balıkesir il genelinde yaptıkları operasyonlarda hırsızlık olaylarına karışan 17 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri Balıkesir ili genelinde, Ayvalık, Altınova, Balya, Burhaniye, Kepsut, Susurluk ilçelerinde hırsızlık olaylarına karışan 17 kişiyi suç aletleri ve hırsızlık malzemeleri ile yakaladı. Jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerinin TCDD, Türk Telekom’ ait malzemeler ile çocuk parkında bulunan demir aksamlar, ev hırsızlığı, bakır tel, televizyon, saman balyası ve taş ocağından kompresör gibi malzeme çalmaktan işlem yaptı.
Hırsızlık olayından yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda B.D.A., B.K., C.B., K.M., A.M., G.K., Y.A., R.A., F.K., M.G., A.U., R.P., A.İ., İ.D., T.C. ,S.Ç. ve Ç.Ç. hakkında yasal işlem yapıldı.

Balıkesir’de hırsızlık operasyonu 17 kişi yakalandı

Balıkesir’de hırsızlık operasyonu 17 kişi yakalandı

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