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Balıkesir'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 08:34 | Son Güncelleme

Balıkesir'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de girdiği evin yatak odasında ev sahibiyle karşılaşan hırsız, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir eve gece yarısı giren M.C.Ç. (19), yatak odasında ev sahibi A.Ö.'yle karşı karşıya geldi.

Ev sahibinin ihbarı sonucu, pencereden kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi, çevredeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek kısa sürede yakalandı.

A.Ö. emniyetteki şikayetinde, sabaha karşı bir ses duyarak uyandığını vurgulayarak, "Yatak odasında 18-20 yaşlarında bir kişi gördüm. Bu kişiye 'sen kimsin?' diye seslendiğimde odanın penceresini açarak kaçtığını gördüm. Evde yaptığım kontrolde 150 lira para ile banka kartlarımın çalındığını fark ettim, şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Adliyeye sevk edilen M.C.Ç. tutuklandı.

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Ayvalık Balıkesir yatak odasında hırsız

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