Balıkesir'de hortum

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi kıyısında oluşan hortum korkuya neden oldu.
Ege Denizi üzerinde, ilçenin Altınova ve Küçükköy mahalleleri yakınında hortum oluştu.
İlçeye doğru yönelen hortum, Madra Barajı ve Kozak Yaylası mevkisinde gözden kayboldu.
Beraberinde şiddetli yağmur ve dolu yağışının da görüldüğü hortum, vatandaşların cep telefonları kameralarına yansıdı.
Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi
AP'den şoke eden Venezuela kararı
Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum