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Balıkesir’de huzur operasyonu

28.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında, gözaltına alınan 10 kişiden 4’ü tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 2 ayrı çalışmada Balıkesir il merkezi ve Bandırma ilçesinde 4 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve 1 şahıs hakkında yapılan adli işlem neticesi serbest bırakıldı.

Balıkesir’de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında, gözaltına alınan 10 kişiden 4’ü tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 2 ayrı çalışmada Balıkesir il merkezi ve Bandırma ilçesinde 4 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve 1 şahıs hakkında yapılan adli işlem neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 4,68 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 17 adet dolu fişek ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 10 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 46 adet kartuş ele geçirildi.

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