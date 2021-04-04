HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balıkesir’de huzur operasyonu: 14 kişi yakalandı

Balıkesir’de huzur operasyonu: 14 kişi yakalandı

04.04.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarında; çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 3’ü tutuklandı.

1/

Balıkesir’de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarında; çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 3’ü tutuklandı. Narkotik polislerinin uyuşturucu şüphelilerine yaptıkları 3 ayrı operasyonda ise 4 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince ilde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde 03.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 aranan şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 12 adet fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 03/04/2021 tarihinde yapılan 3 çalışmada Balıkesir il merkezi ve Bandırma ilçesinde 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslar haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 1,81 gram metamfetamin ve 2,81 gram esrar ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı!Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı!
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Gençlerin aktif vakalardaki oranı artıyor

Bakan Koca'dan gençlerle ilgili önemli açıklama

Ege Denizi'nde sıcak dakikalar! Türk Sahil Güvenliği Yunan gemisine böyle müdahale etti

Türk Sahil Güvenliği Yunan güçlerine böyle müdahale etti

Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı! Direksiyon başındayken olanları anlattı

Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün açıklaması: Endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Endişeyle izliyoruz

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yaptılar

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yaptılar

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 81 ilde denetim

Bakanlık açıkladı! Ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.