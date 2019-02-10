Balıkesir’de huzur operasyonu: 29 kişi yakalandı

Balıkesir polisi il ve ilçelerde huzur operasyonu düzenledi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Balıkesir ve ilçelerinde huzur uygulaması yaptı. 140 ekip ve 403 polisin katılımı ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda, trafik ışıkları, terminal, kavşak, park ve bahçelerde yapılan uygulamada, 2 bin 934 kişi sorgulandı, 489 servis aracı kontrol edildi. 223 okul çevresi ve 436 umuma açık iş yeri denetiminde çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı. 33 araca yapılan uygulamada 13 bin 625 lira para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

