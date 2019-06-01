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Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 05:35 | Son Güncelleme

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ’Türkiye Huzur ve Trafik’ uygulaması yaptı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ’Türkiye Huzur ve Trafik’ uygulaması yaptı. Uygulama sırasında 5 bin kişiye sorgulama yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’de polis ekipleri ’Huzur ve Trafik’ uygulaması yaptı. Asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel hareket, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 126 polis ekibi ve 495 personel katıldı. 20 ilçede eş zamanlı yapılan ’Türkiye Huzur ve Trafik’ uygulaması 2 aşamalı gerçekleştirildi. Ekipler ilk aşama araçlar üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktalarında araçlar durdurularak sürücü belgesi, ruhsat başta olmak üzere kimlik kontrolü yapıldı, şüpheli görülen araçlarda ise arama yapıldı. Uygulamanın ikinci aşamasında ise terminaller, toplu taşıma hareket noktaları denetlendi. Uygulamada, hakkında arama ve yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı.
Uygulama sırasında 4 bin 972’i T.C. Vatandaşı ve 29 Yabancı Uyruklu kişi sorgulanmış , 10 aranan kişi yakalanırken, 3 kişi gözaltına alındı ve 4 şahsa adli-idari işlem yapılarak, 612 TL ceza uygulandı. Polis ekiplerinin uygulaması sırasında 822 araç sorgulanmış, 22 araç trafikten men edilmiş, 86 araca 25 bin 680 TL ceza uygulandı. Uygulamada ayrıca 3 gram esrar, 3 gram eroin ve 1 Adet muştaya el konuldu.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlük ve Amirlikleri sorumluluk güzergahlarında 58 ekip 117 personel ile yapılan ’Trafik Uygulaması’ sonucunda ise; bin 768 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş kusurlu görülen 336 araç ve sürücüsüne toplam 99 bin 149 TL idari para cezası uygulanırken, 51 araç trafikten men edildi.

Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması
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