Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ender DURMAZ/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Susurluk ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Balıkesir- Bursa karayolunun Susurluk ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Kabak yönetimindeki 35 GE 1558 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Ali Erden yönetimindeki 10 SN 635 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralanırken, aracının içerisinde sıkışan Ali Erden, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Erden, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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