HABER

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Doğuş Saday (20) idaresindeki 10 AAB 772 plakalı otomobil, Sunullah Mahallesi Kemal Özalp Caddesi'nde Kadir Narin'in (27) kullandığı 16 ABJ 630 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Kadir Narin ile aynı araçta bulunan Ergün Kılıç (27) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARTNERKendime yaptığım en büyük iyilik...Kendime yaptığım en büyük iyilik...
Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattıGediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı
Suriye'ye giden Rus kargo gemisi Boğaz'dan geçtiSuriye'ye giden Rus kargo gemisi Boğaz'dan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü 1 yaralı Balıkesir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.