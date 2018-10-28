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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 18:11 | Son Güncelleme

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali D’nin (40) kullandığı 10 FAB 66 plakalı otomobil, Hanlar mevkisinde sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 10 RN 213 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 10 RN 213 plakalı otomobilin ön koltuğunda oturan yolcu Uğur Aras (58) olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüleri ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada Aras'ın araç içinde sıkışan cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Havran Kaza

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