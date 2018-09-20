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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 20:04 | Son Güncelleme

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baki Ü. idaresindeki 16 TR 957 plakalı otomobil, Bandırma-Bursa karayolunun 12. kilometresinde, İsmail Yaman yönetimindeki 10 E 5759 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede İsmail Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan İsmail Yaman'ın eşi Esra Duman Yaman (28), oğlu Kerem Yaman (2) ile otomobil sürücüsü Baki Ü. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü ve diğer yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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1 ölü 3 yaralı Balıkesir Bandırma Kaza

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