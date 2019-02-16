Balıkesir’de ilk tanzim satış noktası açıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir’in ilk tanzim satış noktası Toplu Taşıma Merkezinde (TTM) Başkan Zekai Kafaoğlu’nun katılımıyla hizmete girdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından TTM’de oluşturulan tanzim satış noktası bugün açıldı.Vatandaşlar açılış öncesinde tanzim satış noktasında ucuz sebze ve meyve alabilmek için kuyruk oluşturdu. Tanzim satış merkezinde patates 2 TL, soğan 2 TL, domates 3 TL, marul 2 TL, beyaz lahana 4 TL, kırmızı lahana 3 TL, karnabahar 3,5 liradan satışa sunuldu. Vatandaşların ucuz sebze ve meyve alabilmeleri için tanzim satış noktasının hizmete açtıklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Hepinizin bildiği gibi Türkiye gündeminde özellikle tarım ürünlerinde sebzede ciddi bir spekülasyon oluştu. Yüksek fiyatlar oluştu vatandaşımız mağdur olmasın diye Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bütün Türkiye’de önce Büyükşehirlerde İstanbul ve Ankara’da başladı. Pey der pey diğer illere yayılıyor. Bugün itibariyle Bursa ve Balıkesir’de devreye giriyor.

Vatandaşımıza ucuz sebze yedirmek için gayret sarf ediyoruz. Bununla ilgili olarak Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan BATAŞ Şirketi ile bu organizasyonu yapıyoruz. Ürünleri Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla alıyoruz. Özellikle Balıkesirli üreticileri mağdur etmemek için Balıkesir’de üretilen marul, karnabahar, kelemi de Balıkesirli üreticilerden alarak, vatandaşlarımıza doğrudan direk ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu şekilde fiyatlarda bir denge oluşsun vatandaş mağdur olmasın diye ciddi gayret gösteriyoruz. Talep olması halinde ilçelerimizde de tanzim satış noktaları açabiliriz” dedi.

Tanzim satış noktasından ilk alışverişi yapan Hasan Boylukara “Uygulama gerçekten güzel bir uygulama diğer marketlere, pazarlara göre fiyatların uygun olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar üretilenin üstünde bir fiyatla satılmış olmasaydı bu ürünler bu duruma gelinmeyecekti. Yine de Cumhurbaşkanımızın atılımı ile gerçekleşmiş olan ekonomiye katkıda mücadeleyle güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Tanzim satış noktasında vatandaşlar kredi kartı ile ödeme yapabilecekler.