Balıkesir'de insana ait kemikler bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yol kenarında bulunan ve insana ait olduğu değerlendirilen kemiklerle ilgili çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Dursunbey-Tavşanlı yolunda çalışma yapan karayolları ekipleri, insana ait olduğu değerlendirilen bir kol kemiği buldu.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Dursunbey Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeyi çembere aldı.
Bölgede arama yapan ekipler, yolun karşı tarafında da kürek kemiği buldu. Bölgede AFAD ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması yapılacağı öğrenildi.
Jandarma, kemik parçalarının kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
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