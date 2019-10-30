HABER

Balıkesir'de iş makinesi enerji nakil hattına takıldı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 01:32 | Son Güncelleme

Balıkesir'de iş makinesi enerji nakil hattına takıldı: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iş makinesinin enerji nakil hattına takılması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kırcalar Mahallesi'nde su kuyusu açmak için görev yapan iş makinesinin vinç kısmı, bölgenin elektrik enerjisini sağlayan enerji nakil hatlarına takıldı. Bu sırada iş makinesinin ön kısmında bulunan işçi Ömer Uçar (35), akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Uçar, hayatını kaybetti.

Uçar'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!
Bodrum’da binler sokağa döküldü, dev Türk bayrağı denizde dalgalandıBodrum’da binler sokağa döküldü, dev Türk bayrağı denizde dalgalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da cami inşaatına domuz kafası bırakıldı

İşçiler fark etti! Almanya'da çirkin provokasyon!

Cumhurbaşkanlığından KKTC'ye teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanlığından KKTC'ye teşekkür mesajı

Balıkesir'de 152 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 152 düzensiz göçmen yakalandı

ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısını kabul etti

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık F-15 modernizasyonu

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.