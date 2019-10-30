Balıkesir'de iş makinesi enerji nakil hattına takıldı: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iş makinesinin enerji nakil hattına takılması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kırcalar Mahallesi'nde su kuyusu açmak için görev yapan iş makinesinin vinç kısmı, bölgenin elektrik enerjisini sağlayan enerji nakil hatlarına takıldı. Bu sırada iş makinesinin ön kısmında bulunan işçi Ömer Uçar (35), akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Uçar, hayatını kaybetti.

Uçar'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

