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Balıkesir’de ışık ve işaret ihlali yapan sürücülere ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’de trafik polisleri ışık ve işaret ihlali yapan sürücülere ceza uyguladı.

Balıkesir’de ışık ve işaret ihlali yapan sürücülere ceza

Balıkesir’de trafik polisleri ışık ve işaret ihlali yapan sürücülere ceza uyguladı. Işık ve işaret ihlali yapan sürücülere 43 bin 210 lira ceza kesildi.
Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 54 ekip ve 88 personelle ile Balıkesir genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 174 araç kontrol edildi. Denetimde trafik ışık ve işaret ihlali tespit edilen 174 sürücüye 43 bin 210 Türk Lirası ceza yazıldı. Uygulama sırasında 5 araç trafikten men edilirken, 1 adet araç sürücü belgesi 100 ceza puanı doldurduğundan dolayı geriye alındı.

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