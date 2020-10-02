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Balıkesir’de itfaiyenin Nasreddin Hoca misali keçi kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 01:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler, nefes kesen operasyonla kurtarıldı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler, nefes kesen operasyonla kurtarıldı. Operasyon sonrası ise Nasreddin Hoca fıkrasını aratmadı. Kaybolan 5 keçi yerine ekipler tarafından muhtara, 7 keçi teslim edilince önce şaşkınlık yaşandı sonrasında ise sevincini gizleyemedi.

Edinilen bilgiye göre, Havran’ın kırsal kesiminde bulunan Çakırdere Mahallesi muhtarı Kadir Süzük, 2 gün önce keçilerin dik olan Yayla Taşı mevkiindeki kayalıklara kaçtığını kendisinin başarılı olamadığını ve geri dönemedikleri için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit ve Havran İtfaiye Grup Amirliği arama kurtarma ekipleri alarma geçti. Usta dağcıları aratmayan uzman personel, 6 saatlik bir mücadele sonrası dik kayalıklardan aşağıya uzatılan halatlar yardımı kaybolan 5 keçiyi zararsız bir şekilde indirdi.

Ancak muhtarın kayıp olan 5 keçisi 7 keçi olarak bulununca ekipler de şaşırdı. Bunun üzerine yapılan incelemede muhtarın kayıp olan 5 değil, 7 keçisinin dağa kaçtığı anlaşıldı. Bu durumun Nasreddin Hoca’nın fıkrasını anımsattığını belirten ekipler, sahibi 5 keçisinin kayıp olduğu ihbarında bulunduğunu aktardı. Sonuç üzerine çok şaşıran muhtar Kadir Süzük ise, "Keçiler benim. Ama yalnış saymışım. Meğer 7 tanesi kayıpmış. Çok mutlu oldum" dedi.

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