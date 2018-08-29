Balıkesir'de izinsiz kazı yapan iki kişi yakalandı

Devrim DERİN/BALIESİR, (DHA)-BALIKESİR'de, izinsiz kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dursunbey ilçesi Çamharman Mahallesi Sivrigedik mevkiinde, izinsiz kazı yapan F.T. ve H.A. isimli iki kişiyi suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan incelemede, 20 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edildi. Şüphelilere ait 1 araç, 1 jeneratör, 1 hilti ve bol miktarda muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler F.T. ve H.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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