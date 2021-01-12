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Balıkesir’de jandarma 23 aranan şahsı yakaladı

12.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de jandarma ekipleri son 3 gün içinde il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 23 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri son 3 gün içinde il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 23 aranan şahsı yakaladı. Jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda 3 ateşli silah ve bu silahlara ait 21 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il genelinde son 3 gün içinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; Bandırma’da 1 aranan şahıs, Bigadiç’te 1 aranan şahıs, Burhaniye’de 2 aranan şahıs, Edremit’te 1 tabanca ve 10 fişek, Gömeç’te 3 aranan şahıs, İvrindi’de 3 aranan şahıs, Karesi’de 6 aranan şahıs, Kepsut’ta 1 aranan şahıs, Manyas’ta 1 aranan şahıs, Savaştepe’de 1 aranan şahıs, Sındırgı’da 1 tabanca ve 11 fişek ve Susurluk ilçesinde de 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken toplamda 23 aranan şahıs yakalanırken, 2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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