HABER

Balıkesir'de jandarma karakol komutanına FETÖ gözaltısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda jandarma karakol komutanı gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda jandarma karakol komutanı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de bir jandarma karakolunun komutanı olan M.G'nin, Tunceli'de görevli bulunduğu 2011-2013 yıllarında örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonla ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğu belirlendi.

Başsavcılık, Elazığ ve Tunceli bölgesinden sorumlu örgüt mensubunun ifadesinde adı geçen M.G. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş M.G'yi evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

PARTNERO dava yenidenO dava yeniden
'Boşanma süreci çocuklar içi doğru yönetilmeli''Boşanma süreci çocuklar içi doğru yönetilmeli'
Beyoğlu’ndan ücretli poşet uygulamasına tam destekBeyoğlu’ndan ücretli poşet uygulamasına tam destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ/PDY Mahrem operasyon

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan açıkladı... SGK 30 ilacı daha ödeme listesine aldı!

Bakan'dan çok önemli ilaç açıklaması!

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

Balıkesir'de jandarma karakol komutanı gözaltında!

Şok operasyon! Komutan gözaltına alındı

Her gün ölümle yüz yüze gelerek yaşıyor

Her gün ölümle yüz yüze gelerek yaşıyor

Çocuk istismarcısına evlilik affı Meclis'e geliyor

Çocuk istismarcısına evlilik affı Meclis'e geliyor

Mahalleyi su bastı, onlar botla tur attı! Bakın neden yapmışlar?

Mahalleyi su bastı, onlar botla tur attı! Bakın neden yapmışlar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.