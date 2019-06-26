Balıkesir’de jandarmadan silah operasyonu

Balıkesir il genelinde jandarma ekipleri araç ve kişilere ruhsatsız silah operasyonu düzenledi. Operasyonda 6 adet tabanca, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il ve ilçeleri kapsayan operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden yapılan aramalar sonucunda; Havran ilçesi Kalabak Mahallesi yol ayrımında 10 plakalı araçta yapılan aramada; araç sürücüsü B.İ. isimli şahsın üzerinde ve araçta; 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız MKE yapımı tabanca ve 81 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, sürücülüğünü A.Ö. isimli şahsın yaptığı 10 plakalı araçta; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, sürücülüğünü A.A. isimli şahsın yaptığı 32 plakalı araçta; 1 adet kurusıkı tabanca, Susurluk ilçesi Kocapınar Mahallesi Çaylak mesire alanında A.K. isimli şahsın üzerinde; 1 adet kurusıkı tabanca, Kepsut ilçesi Sarıfakıllar Mahallesi’nde İ.Y. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve M.S. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adli makamların talimatıyla işlem yapılan B.İ., A.Ö., İ.Y. ve M.S. isimli şahıslara ayrı ayrı 707’şer TL idari para cezası, A.A. ve A.K.’ye ayrı ayrı bin 294’er TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

