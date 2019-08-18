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Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesinde düzenledikleri operasyonla 4 kişiyi yakalayarak bir miktar uyuşturucu maddeye el koydu.Gönen ilçesi Tırnova Mahallesi Dereboyu mevkiinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı ve satış yaptığı tespit edilerek takibe alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesinde düzenledikleri operasyonla 4 kişiyi yakalayarak bir miktar uyuşturucu maddeye el koydu.
Gönen ilçesi Tırnova Mahallesi Dereboyu mevkiinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı ve satış yaptığı tespit edilerek takibe alındı. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte icra edilen operasyon esnasında 4 şüpheliden 3’ü olay yerinden kaçarken F.M.Ö. isimli şüpheli 26 ile başlayan plakalı araç ile olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden olay yerinde; 300 gram bonzai, 50 gram metamfetamin, 80 adet ecstasy ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan kova ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olay yerinden kaçan S.E., E.Y. ve E.Ç. isimli şüpheliler yapılan çalışmalar neticesinde yakalanırken, olayda yakalanan S.E., E.Y., E.Ç. ve F.M.Ö. isimli şahıslar hakkında cumhuriyet savcısının talimatı ile tahkikata başlandığı öğrenildi.

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