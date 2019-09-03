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Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

Balıkesir genelinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir genelinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Edremit, Altıeylül ve Gömeç ilçelerinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edremit ilçesinin Eroğlan mahallesinde ikamet eden C.S. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla C.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yine Edremit Güre mahallesinde durdurulan 10 plakalı araç ve araç içerisinde bulunan F.A. ve M.A.K. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada; 1,39 gram kubar esrar ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla F.A. ve M.A.K. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır. Edremit’in Altınoluk mahallesinde ikamet eden T.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştirdiğine dair istihbari bilgi elde edilmiştir.
Elde edilen istihbari bilgi üzerine T.A isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, arka bahçede ekili vaziyette 372 kök kenevir, balkondaki şömine içerisinde kurutulmuş vaziyette 72 gram kenevir ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla T.A isimli şüpheli gözaltına alındı.
Altıeylül ilçesi Macarlar mahallesinde ikamet eden S.N.C., M.C., F.C., M.C. ve İ.C. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 kök kenevir bitkisi, 1 av tüfeği, 1 adet tabanca ve 20 adet fişek ele geçirildi. S.N.C, M.C., F.C., M.C. ve İ.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gömeç ilçesinin Hacıhüseyinler mahallesinde ikamet eden M.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 9 kök kenevir ve 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla M.K isimli şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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