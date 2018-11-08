Balıkesir’de kablo hırsızlığı yapan 4 kişi tutuklandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in merkez Altıeylül ve Dursunbey ilçelerinde 1500 metre kabloyu çaldıkları suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı.

Dursunbey’in kırsal Hamzacık, Altıeylül’ün de kırsal Akçaköy mahallalerinde 1500 metre bakır kabloyu çalan 4 kişi, jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı. Şüphelilerin kullandığı kamyonette yapılan aramada 1500 metre, parçalar halinde kesilmiş kablo, 3 demir kesme makası, 1 pense ve 8 çift inşaat eldiveni ele geçirildi. Araçta bulunan H.A., Y.K., Y.S. ve A.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Y.S.'nin cezaevinden kaçtığı ve H.A.'nın ise hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından 4 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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