Balıkesir'de kaçak alkol ve sigara operasyonu

Süleyman ÖZAYDIN/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Gönen ilçesinde kaçak bandrolsüz alkol ve sigara ticareti yaptığı tespit edilen T.Ö.’nün ev ve iş yerine yapılan operasyonda, toplam 367 litre kaçak içkinin yanı sıra 64 paket sigara ile 134 puro ele geçirildi.

Gönen ilçesinde T.Ö. isimli bir kişinin kaçak alkol ve sigara ticareti yaptığı ihbarını alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ev ve iki iş yerinde yapılan aramalarda 108 litre etil alkol, 27 litre sahte rakı, 18 litre sahte şarap, 200 litre kaçak votka, 14 litre sahte viski, viski yapımında kullanılan aroma, 174 şarap kapağı ve hologram, 1280 içi tütün doldurulmuş makaron, 134 puro, 64 paket sigara, 26 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere jandarma tarafından el konulurken, T.Ö.'nün İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

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