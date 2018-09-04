Balıkesir'de kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 3 bin 739 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gönen ilçesinden Balıkesir yönüne gelen 34 EJP 56 plakalı aracın içinde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerin durdurduğu S.K'nin kullandığı araçta yapılan aramada, jel, çikolata, mendil, damla, macun gibi 3 bin 739 adet ürün ele geçirildi.

Araç sürücüsü şüpheli S.K. gözaltına alındı.

