Balıkesir'de kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 3 bin 739 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gönen ilçesinden Balıkesir yönüne gelen 34 EJP 56 plakalı aracın içinde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekiplerin durdurduğu S.K'nin kullandığı araçta yapılan aramada, jel, çikolata, mendil, damla, macun gibi 3 bin 739 adet ürün ele geçirildi.
Araç sürücüsü şüpheli S.K. gözaltına alındı.
Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!
Henüz 10 yaşında! İntihar etti
İstanbul Bayrampaşa'daki karakolda skandal görüntü! Komiserden kadın avukata önce sopa sonra silah
İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!
Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
Abdulkadir Selvi yazdı: Yerel seçim bazı liderler için sonun başlangıcı olabilir
Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!
Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum