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Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 04:46 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, piyasaya sürmek üzere kaçak içki hazırladıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde piyasaya kaçak içki sürmeye hazırlandıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Burhaniye'de bazı şüphelilerin piyasaya sürülmek üzere kaçak içki hazırladığı bilgisine ulaştı.

Fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucu zanlıların kendilerine ait 3 depoda çok miktarda kaçak içki bulundurduğu tespit edildi.

Söz konusu depolarda yapılan aramalarda, farklı markalarda birer litrelik 2 bin 866 şişe alkol, beşer litrelik 310 bidon alkol, bin 437 şişe şarap, mükerrer kullanıma uygun TAPDK bandrollü 606 başlık, bin 360 boş küçük cam şişe, içinde anason olduğu değerlendirilen 63 kutunun yanı sıra çok sayıda etiket ve kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Balıkesir kaçak içki Kaçakçılık operasyon polis

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