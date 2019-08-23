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Balıkesir'de kaçak kazı operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:22 | Son Güncelleme

Kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Kaçak kazı yaptıkları tespit edilen A.K, K.K, A.Y. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait araçta yapılan aramada dedektör, tarama cihazı, akü, verici, 7 arama çubuğu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

- Evde kazı yapmışlar

Jandarma ekipleri, Marmara ilçesi Saraylar Mahallesi'nde M.A.'ya ait evde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti.

Evde yapılan kontrolde koltuğun altındaki noktanın kazıldığı anlaşıldı.

Aramada iki mıknatıslı manyetik demir çubuk, iki kova, 5 kürek, iki balyoz, çapa, çekme halatı, demir merdiven, 3 kazma, iki keser, üçlü priz, ışıklandırma sistemi ve hilti matkap ile üzerinde boğa figürü bulunan kaya-taş parçası ele geçirildi.

Şüpheliler M.A, C.Y, E.G, C.S. ve S.A. gözaltına alındı.

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Balıkesir kaçak kazı sit alanı

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