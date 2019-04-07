Balıkesir'de kaçak kazı operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Yarışalan Mahallesi Kral Mezarlığı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.
Harekete geçen ekipler, bölgedeki ormanlık alanda V.Y, Ö.E, S.Ö, R.D, R.G, O.Ç. ve S.Y'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı yapılan malzemelere el koyan jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum