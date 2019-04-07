HABER

Balıkesir'de kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Balya ilçesindeki operasyonda 7 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Yarışalan Mahallesi Kral Mezarlığı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler, bölgedeki ormanlık alanda V.Y, Ö.E, S.Ö, R.D, R.G, O.Ç. ve S.Y'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı yapılan malzemelere el koyan jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşte Victoria’s Secret’ın son meleği İşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Gaziler 45 yıl sonra Kıbrıs yolundaGaziler 45 yıl sonra Kıbrıs yolunda
Güneşi gören çocuklar ’Anzele’ suyuyla buluştuGüneşi gören çocuklar ’Anzele’ suyuyla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Balya Jandarma kaçak kazı operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

Av yasağı öncesi son ağlarını attılar

Av yasağı öncesi son ağlarını attılar

Sınırda hareketlilik! YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.