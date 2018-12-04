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Balıkesir'de kaçak kazı yapan defineci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 12:51 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, jandarma ekipleri kaçak kazı yaparak define arayan bir kişiyi malzemeleri ile birlikte yakaladı.  Savaştepe'nin kırsal Kocaören Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan A.C.'yi suçüstü yakaladı.

Balıkesir'de kaçak kazı yapan defineci yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, jandarma ekipleri kaçak kazı yaparak define arayan bir kişiyi malzemeleri ile birlikte yakaladı.
Savaştepe'nin kırsal Kocaören Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan A.C.'yi suçüstü yakaladı. A.C.'nin 35 plakalı aracında yapılan aramada 1 tabanca ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli A.C. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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