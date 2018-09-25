Balıkesir'de kaçak kol saati operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 150 kaçak kol saati ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Gölcük Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen piyasa değeri 180 bin lira olan 2 bin 150 adet kol saati bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan V.D. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen kaçak saatler Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edilecek.

